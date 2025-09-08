Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gine-Bissau - Cibuti maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Gine-Bissau ile Cibuti karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Gine-Bissau - Cibuti maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Gine-Bissau - Cibuti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİNE-BİSSAU - CİBUTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Gine-Bissau - Cibuti maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GİNE-BİSSAU - CİBUTİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gine-Bissau - Cibuti maçınun Türkiye'de naklen yayını bulunmuyor.