Haberler Futbol Gine-Bissau - Cibuti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu’nda Gine-Bissau ile Cibuti karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Gine-Bissau - Cibuti maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Gine-Bissau - Cibuti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 11:03 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 11:03
Gine-Bissau - Cibuti maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GİNE-BİSSAU - CİBUTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Gine-Bissau - Cibuti maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GİNE-BİSSAU - CİBUTİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gine-Bissau - Cibuti maçınun Türkiye'de naklen yayını bulunmuyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
