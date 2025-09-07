CANLI SKOR ANA SAYFA
Lamine Yamal pasaportunu kaybetti!

Lamine Yamal pasaportunu kaybetti!

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşan İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal ile ilgili yaşanan gelişme gündem oldu. Genç yıldızın Konya'ya gelirken pasaportunu kaybettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 01:55 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 02:04
Lamine Yamal pasaportunu kaybetti!

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşan İspanya Milli Takımı'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Konuk ekibin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ın, şehre gelirken pasaportunu kaybettiği öğrenildi. Bu gelişme, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yamal'ın ise valizinde ve takım otobüsünde pasaportunu aradığı görüntüler ortaya çıktı.

Belirtilene göre İspanya Futbol Federasyonu yetkilileri, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçti ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatıldı.

Konya'da kabus gibi gece!
