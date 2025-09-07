Lamine Yamal pasaportunu kaybetti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşan İspanya Milli Takımı'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Konuk ekibin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ın, şehre gelirken pasaportunu kaybettiği öğrenildi. Bu gelişme, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yamal'ın ise valizinde ve takım otobüsünde pasaportunu aradığı görüntüler ortaya çıktı.

Belirtilene göre İspanya Futbol Federasyonu yetkilileri, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçti ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatıldı.