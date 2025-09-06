Letonya-Sırbistan MAÇI CANLI | Letonya-Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Letonya-Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm heyecanıyla sürüyor. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri de K grubunda Letonya ile Sırbistan arasında oynanacak. Futbolseverler ise bu mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar…

LETONYA – SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Letonya, sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak. Mücadele 6 Eylül 2025 Cumartesi günü, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma, futbolseverler için EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.