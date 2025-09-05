Tangocu Matias Gümrük'te

Karagümrük, Arjantin devi River Pl ate'den Arjantinli orta saha Matias Kranevitter (32) 1 yıllık imza attı. 9 kez Arjantin Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli maestro, daha önce Atletico Madrid, Sevilla ve Zenit gibi önemli takımlarında formalarını giydi.
