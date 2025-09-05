Juve'den Yıldız'a kontrat

İtalyan devi Juventus'un ve Milli Takımımız'ın yıldız golcüsü Kenan Yıldız, yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Juve, 20 yaşındaki forvetin kontratını 5 yıl daha uzatma kararı aldı. İmzalar atılırsa, yıllık maaşı 1.5 milyondan 5 milyon Euro'ya yükselecek.
