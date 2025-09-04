Bursaspor-Söğütspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bursaspor-Söğütspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Bursaspor ile Söğütspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Bursaspor-Söğütspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BURSASPOR-SÖĞÜTSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Bursaspor-Söğütspor Spor maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

