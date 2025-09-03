Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Kars 36 Spor ile 24 Erzincanspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KARS 36 SPOR-24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

