Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda Kars 36 Spor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 08:54
Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Kars 36 Spor ile 24 Erzincanspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KARS 36 SPOR-24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Kars 36 Spor-24 Erzincanspor maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARS 36 SPOR-24 ERZİNCANSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
