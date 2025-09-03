CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda Aliağa Futbol ile İnegöl Kafkas GK karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 09:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Aliağa Futbol ile İnegöl Kafkas GK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ALİAĞA FUTBOL-İNEGÖL KAFKAS GK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem detayı...
Edin Terzic’ten sürpriz karar!
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu
F.Bahçe'de Montella sürprizi!
G.Saray'dan Barış Alper hamlesi! Kesenin ağzı açıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem detayı... Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem detayı... 10:19
Youssef At Bennasser Kayserispor'da Youssef At Bennasser Kayserispor'da 09:54
Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman? Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman? 09:46
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... 09:46
Alanya 1221 FSK-Muğlaspor maçı ne zaman? Alanya 1221 FSK-Muğlaspor maçı ne zaman? 09:41
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde! 09:37
Daha Eski
1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor maçı ne zaman? 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor maçı ne zaman? 09:36
F.Bahçe'de Montella sürprizi! F.Bahçe'de Montella sürprizi! 09:34
Türkiye-Sırbistan basketbol maçı detayları! Türkiye-Sırbistan basketbol maçı detayları! 09:20
G.Saray'dan Barış Alper hamlesi! Kesenin ağzı açıldı G.Saray'dan Barış Alper hamlesi! Kesenin ağzı açıldı 09:12
1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman? 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman? 09:02
1074 Çankırıspor-Ankara Demirspor maçı ne zaman? 1074 Çankırıspor-Ankara Demirspor maçı ne zaman? 08:58