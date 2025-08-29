CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başladı. İlk hafta maçında Al Taawon ile Al Nassr kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 13:56
Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk hafta maçında Al Taawon sahasında Al Nassr'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Taawon - Al Nassr MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Taawon - Al Nassr maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Milli takımın aday kadrosu belli oldu!
