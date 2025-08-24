Muhabirin gafı olay oldu! Maçın ardından şaşırtan tebrik

Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta Werder Bremen'i 4-1'lik skorla geçti. Maçın ardından ise ilginç anlar yaşandı.
Werder Bremen kaptanı Friedl, Frankfurt mağlubiyeti sonrası rakip oyuncuyla forma değiştirip röportaja çıktı. Bunun üzerine röportajı gerçekleştiren spor muhabiri Katharina Kleinfeldt, Marco Friedl'ı Frankfurt oyuncusu zannederek röportaja başladı.
Muhabir: Galibiyet hakkında ne düşünüyorsunuz?"
Marco Frield: Bilmiyorsanız söyleyeyim. Ben Werder Bremen oyuncusuyum. Kaybettik biz.
