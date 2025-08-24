CANLI SKOR ANA SAYFA
Muhabirin gafı olay oldu! Maçın ardından şaşırtan tebrik

Muhabirin gafı olay oldu! Maçın ardından şaşırtan tebrik

Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt, evinde Werder Bremen ile kozlarını paylaştı. Frankfurt ekibi bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Werder Bremen'in futbolcusu Marco Friedl ile yapılan röportaj ise gündem oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 15:08 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 15:11
Muhabirin gafı olay oldu! Maçın ardından şaşırtan tebrik

Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta Werder Bremen'i 4-1'lik skorla geçti. Maçın ardından ise ilginç anlar yaşandı.

Werder Bremen kaptanı Friedl, Frankfurt mağlubiyeti sonrası rakip oyuncuyla forma değiştirip röportaja çıktı. Bunun üzerine röportajı gerçekleştiren spor muhabiri Katharina Kleinfeldt, Marco Friedl'ı Frankfurt oyuncusu zannederek röportaja başladı.

Muhabir: Galibiyet hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Marco Frield: Bilmiyorsanız söyleyeyim. Ben Werder Bremen oyuncusuyum. Kaybettik biz.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
