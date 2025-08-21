Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

Fiziği, teknik özellikleri ve oyun görüşü ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Edson Alvarez, gündem olmayı sürdürüyor. Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen başarılı isim hakkında, "Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne?" gibi sorular araştırılmaya devam ediliyor. İşte, Edson Alvarez istatistikleri ve kariyeri ile ilgili öne çıkan detaylar...
Modern futbolun öne çıkan isimleri arasında yer alan Edson Alvarez, hem fiziği hem de teknik becerileriyle adından sıkça söz ettiriyor. Oyun zekâsı, güçlü duruşu ve sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken Alvarez, futbolseverlerin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi mevki? İşte Edson Alvarez'in oynadığı takımlar ve istatistikleri hakkında öne çıkan detaylar...
EDSON ALVAREZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Edson Alvarez, 24 Ekim 1997 tarihinde Meksika'nın Tlalnepantla bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Edson Alvarez 27 yaşında.
EDSON ALVAREZ HANGİ MEVKİ?
Futbol kariyeri boyunca gösterdiği istikrar ve sergilediği mücadele gücüyle ön plana çıkan Edson Alvarez ön libero mevkisinde oynuyor. Meksikalı futbolcu ayrıca stoper olarak da süre buldu.
