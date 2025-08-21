CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

Fiziği, teknik özellikleri ve oyun görüşü ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Edson Alvarez, gündem olmayı sürdürüyor. Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen başarılı isim hakkında, "Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne?" gibi sorular araştırılmaya devam ediliyor. İşte, Edson Alvarez istatistikleri ve kariyeri ile ilgili öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 12:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

Modern futbolun öne çıkan isimleri arasında yer alan Edson Alvarez, hem fiziği hem de teknik becerileriyle adından sıkça söz ettiriyor. Oyun zekâsı, güçlü duruşu ve sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken Alvarez, futbolseverlerin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi mevki? İşte Edson Alvarez'in oynadığı takımlar ve istatistikleri hakkında öne çıkan detaylar...

Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

EDSON ALVAREZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Edson Alvarez, 24 Ekim 1997 tarihinde Meksika'nın Tlalnepantla bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Edson Alvarez 27 yaşında.

Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

EDSON ALVAREZ HANGİ MEVKİ?

Futbol kariyeri boyunca gösterdiği istikrar ve sergilediği mücadele gücüyle ön plana çıkan Edson Alvarez ön libero mevkisinde oynuyor. Meksikalı futbolcu ayrıca stoper olarak da süre buldu.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

EDSON ALVAREZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI

Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi başaran Edson Alvarez'in oynadığı takımlar şunlar:

Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

2016/2019 - America
2019/2023 - Ajax
2023 - West Ham United

Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

EDSON ALVAREZ İSTATİSTİKLERİ

Meksika, Hollanda ve İngiltere'de oynayan Edson Alvarez'in istatistikleri şöyle:

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

-359 maç
-20 gol
-10 asist

Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

Meksika Milli Takımı'nda 93 maçta forma giyen Edson Alvarez, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asist yaptı.

Edson Alvarez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Edson Alvarez hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne? Edson Alvarez istatistikleri

EDSON ALVAREZ PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Edson Alvarez'in piyasa değeri 25 milyon euro.

F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Ayrılık acısını Bodrum'da unuttu! Avusturalya'nın yıldızı arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında!
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ikas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması! ikas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması! 13:27
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 12:58
Edson Alvarez kimdir? Edson Alvarez kimdir? 12:40
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 12:27
Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı 12:00
F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor! F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor! 11:56
Daha Eski
Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! 11:44
Filenin Sultanları "ilk" peşinde Filenin Sultanları "ilk" peşinde 11:36
F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! 11:33
Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! 11:27
Serdar Adalı TFF binasına geldi Serdar Adalı TFF binasına geldi 11:03
Panathinaikos-Samsunspor maçı bilgileri! Panathinaikos-Samsunspor maçı bilgileri! 10:34