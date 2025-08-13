PSG-Tottenham | CANLI İZLE (UEFA Süper Kupası)

UEFA Süper Kupası'nın sahibi belli oluyor. Devler Ligi kupasını kaldıran takım ile UEFA Avrupa Ligi'nin kazananının karşı karşıya geldiği bu mücadelede PSG ile Tottenham Hotspur, müzelerine bir kupa daha götürmek üzere kozlarını paylaşıyor.
İtalya'nın Udine şehrinde yer alan Bluenergy Stadyumu'ndaki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
PSG-TOTTENHAM MAÇI İLK 11'LER
PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Doue; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia
Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Richarlison
PSG-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da başlayan final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.