Haberler Futbol PSG-Tottenham | CANLI İZLE (UEFA Süper Kupası)

UEFA Süper Kupası'nda Devler Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham Hotspur karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 21:52
UEFA Süper Kupası'nın sahibi belli oluyor. Devler Ligi kupasını kaldıran takım ile UEFA Avrupa Ligi'nin kazananının karşı karşıya geldiği bu mücadelede PSG ile Tottenham Hotspur, müzelerine bir kupa daha götürmek üzere kozlarını paylaşıyor.

İtalya'nın Udine şehrinde yer alan Bluenergy Stadyumu'ndaki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG-TOTTENHAM MAÇI İLK 11'LER

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Doue; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Richarlison

PSG-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da başlayan final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

