PSG ve Tottenham Hotspur arasında oynanan UEFA Süper Kupası mücadelesi nefesleri kesti. İlk yarıyı Mickey van de Ven ile 1-0 önde kapatan ve ikinci yarıda Cristian Gabriel Romero ile farkı 2'ye çıkaran İngiliz ekibi, maçın son dakikalarında gelen beraberlik ile büyük şok yaşadı.
Dakika 85'te Kang-In Lee ile farkı 1'e indiren PSG, Gonçalo Ramos'un şık golü ile 90+4'te skoru eşitledi.
Normal sürenin son düdüğünün ardından doğrudan seri penaltı atışlarına geçilen maçta gülen taraf PSG oldu.
Penaltılarla Tottenham'ı 4-3 yenen PSG, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürdü.