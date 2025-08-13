CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
PSG (4)2-2(3) Tottenham | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Süper Kupası)

PSG (4)2-2(3) Tottenham | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Süper Kupası)

Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada seri penaltı vuruşlarıyla Tottenham Hotspur'u 4-3 yenen PSG, UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 21:52 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 00:17
PSG (4)2-2(3) Tottenham | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Süper Kupası)

PSG ve Tottenham Hotspur arasında oynanan UEFA Süper Kupası mücadelesi nefesleri kesti. İlk yarıyı Mickey van de Ven ile 1-0 önde kapatan ve ikinci yarıda Cristian Gabriel Romero ile farkı 2'ye çıkaran İngiliz ekibi, maçın son dakikalarında gelen beraberlik ile büyük şok yaşadı.

Dakika 85'te Kang-In Lee ile farkı 1'e indiren PSG, Gonçalo Ramos'un şık golü ile 90+4'te skoru eşitledi.

Normal sürenin son düdüğünün ardından doğrudan seri penaltı atışlarına geçilen maçta gülen taraf PSG oldu.

Penaltılarla Tottenham'ı 4-3 yenen PSG, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

