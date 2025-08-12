CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye ve İtalya’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde gözler, turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlara çevrildi. İtalya’daki tesislerin mevcut durumu, ülkenin turnuvadaki ortak ev sahipliğinin riske girebileceği yönünde iddiaları gündeme taşıdı. İşte ayrıntılar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 16:01
Euro 2032 öncesi İtalya’da stadyum krizi! Turnuvanın tamamı Türkiye’de oynanabilir

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye ile ortak ev sahipliği yapacak olan İtalya'da stadyumların durumu tartışma konusu olmaya devam ediyor.

SADECE BİR STADYUM HAZIR

Turnuvada her iki ülkeden beşer stadyum maçlara ev sahipliği yapacak. Ancak İtalya'nın aday gösterdiği statlar arasında şu ana kadar yalnızca Torino'daki Juventus Stadyumu gerekli standartları karşılıyor. Diğer şehirlerdeki statların büyük kısmında ciddi eksikler bulunuyor.

Projelere ilişkin çalışmaların 2026 Ekim'ine kadar tamamlanması gerekiyor. Bu tarihten sonra aday şehirler arasından beşer stadyum seçilerek nihai liste açıklanacak.

İTALYA'DA SORU İŞARETLERİ VAR

İtalyan basınından Calcio e Finanza'nın haberine göre, Çizme'deki statların yaşlı olması ve modernizasyon sürecine dair net adımların atılmaması, turnuva maçlarının burada oynanmasına dair soru işaretleri yaratıyor.

Haberde, "Durum pek parlak değil. Şu an tüm gereklilikleri karşılayan yalnızca Juventus Stadyumu var. Milano ve Napoli'deki statlar müsabakalara ev sahipliği yapamaz durumda. Roma ve Floransa'daki statların ise ciddi yenilemelere ihtiyacı var" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, İtalya'nın planlanan beş stattan daha azıyla turnuvaya katılmasının mümkün olmadığı vurgulanarak bu durumda maçların tamamının Türkiye'de oynanması ihtimalinin gündeme gelebileceği belirtildi. Bu senaryonun, İtalyan futbolunun prestijine ağır darbe vuracağı ve "itibar kaybının adeta bir mezar taşı" olabileceği yorumunda bulunuldu.

