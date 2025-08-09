Mohamed Salah'tan çok konuşulan tepki! UEFA'nın Filistinli paylaşımı...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA, "Filistinli Pele" lakabıyla tanınan Suleiman al-Obeid'in hayatını kaybettiğini duyurdu. UEFA sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "'Filistinli Pele' Suleiman al-Obeid'in vedası... Karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut olan yetenek" ifadelerini kullandı.

SALAH'TAN FLAŞ YANIT

UEFA'nın paylaşımına Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan tepki geldi.

Salah, UEFA'nın paylaşımını alıntılayarak, "Bize nerede ve nasıl VE neden öldüğünü söyleyebilir misin?" yazdı.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Mısırlı yıldızın paylaşımı X'te 12 milyon görüntülenmeye ulaşırken, 10 binden fazla yorum, 100 binden fazla yeniden paylaşım ve 280 binden fazla beğeni aldı.

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü terörist İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetmişti.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu" ifadeleri kullanılmıştı.

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.