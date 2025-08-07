Bugünkü maçlar 7 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
7 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
19:00 Lincoln Red Imps - Noah
19:00 Fredrikstad - Midtjylland
19:30 CFR Cluj - Sporting Braga
19:30 AEK Larnaca - Legia Varşova
20:00 Hacken - Brann
20:30 PAOK - Wolfsberger AC
21:00 Zrinjski Mostar - Breidablik
21:00 Panathinaikos - Shakhtar Donetsk (Exxen)
21:30 FCSB - Drita
21:30 Servette - Utrecht
UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
19:00 Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali
19:00 Aris Limassol - AEK Atina
19:00 Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia
19:00 Rosenborg - Hammarby
19:00 Milsami - Virtus
19:30 Banik Ostrava - Austria Wien
20:00 AIK - Györi ETO
20:00 Viking - Başakşehir FK (TRT 1)
20:00 Riga FC - Beitar Jerusalem
20:00 Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok
21:00 Polessya - Paksi SE
21:00 Vikingur Gota - Linfield FC
21:00 Anderlecht - FC Sheriff
21:00 Differdange 03 - FC Levadia
21:00 Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine
21:00 AZ Alkmaar - Vaduz
21:00 Levski Sofia - Sabah
21:00 Sparta Prag - FC Ararat-Armenia
21:15 Lausanne Sports - FC Astana
21:30 Lugano - Celje
21:30 Ballkani - Shamrock Rovers
21:30 Universitatea Craiova - Spartak Trnava
21:45 St Patricks - Beşiktaş (S Sport Plus)
21:45 Vikingur R. - Brondby
22:00 Hajduk Split - Dinamo Tirana
22:00 FK Partizan - Hibernian
22:00 Rapid Wien - Dundee United
22:00 Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa
22:00 Larne FC - Santa Clara
