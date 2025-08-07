CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 7 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 7 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 7 Ağustos Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 07:58
Bugünkü maçlar 7 Ağustos Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 Lincoln Red Imps - Noah

19:00 Fredrikstad - Midtjylland

19:30 CFR Cluj - Sporting Braga

19:30 AEK Larnaca - Legia Varşova

20:00 Hacken - Brann

20:30 PAOK - Wolfsberger AC

21:00 Zrinjski Mostar - Breidablik

21:00 Panathinaikos - Shakhtar Donetsk (Exxen)

21:30 FCSB - Drita

21:30 Servette - Utrecht

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali

19:00 Aris Limassol - AEK Atina

19:00 Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia

19:00 Rosenborg - Hammarby

19:00 Milsami - Virtus

19:30 Banik Ostrava - Austria Wien

20:00 AIK - Györi ETO

20:00 Viking - Başakşehir FK (TRT 1)

20:00 Riga FC - Beitar Jerusalem

20:00 Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok

21:00 Polessya - Paksi SE

21:00 Vikingur Gota - Linfield FC

21:00 Anderlecht - FC Sheriff

21:00 Differdange 03 - FC Levadia

21:00 Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine

21:00 AZ Alkmaar - Vaduz

21:00 Levski Sofia - Sabah

21:00 Sparta Prag - FC Ararat-Armenia

21:15 Lausanne Sports - FC Astana

21:30 Lugano - Celje

21:30 Ballkani - Shamrock Rovers

21:30 Universitatea Craiova - Spartak Trnava

21:45 St Patricks - Beşiktaş (S Sport Plus)

21:45 Vikingur R. - Brondby

22:00 Hajduk Split - Dinamo Tirana

22:00 FK Partizan - Hibernian

22:00 Rapid Wien - Dundee United

22:00 Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa

22:00 Larne FC - Santa Clara

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...


