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Haberler Futbol Al Qadsiah-Al Orubah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Qadsiah-Al Orubah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftasında Al Qadsiah ile Al Orubah karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Qadsiah-Al Orubah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 10:25
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Al Qadsiah-Al Orubah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Qadsiah-Al Orubah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Qadsiah ile Al Orubah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Qadsiah-Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL QADSIAH-AL ORUBAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Qadsiah-Al Orubah maçı 20 Mayıs Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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