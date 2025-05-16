GMG Kastamonuspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig play-off yükselme

GMG Kastamonuspor - Altınordu maçını takip etmek için tıklayın...

2. Lig play-off 2. turda heyecan devam ediyor. GMG Kastamonuspor ile Altınordu, Kastamonu Gazi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İlk maçta Altınordu'ya 1-0 mağlup olan GMG Kastamonuspor, üst tur için rövanş maçında rakibini ağırlayacak. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki GMG Kastamonuspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GMG KASTAMONUSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GMG Kastamonuspor - Altınordu maçı 16 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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