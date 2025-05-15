CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Raed 1-3 Al Ittihad (MAÇ SONUCU ÖZET) Al Ittihad şampiyonluğunu ilan etti!

Al Raed 1-3 Al Ittihad (MAÇ SONUCU ÖZET) Al Ittihad şampiyonluğunu ilan etti!

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Raed'i 3-1 yenen Al Ittihad, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 23:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Raed 1-3 Al Ittihad (MAÇ SONUCU ÖZET) Al Ittihad şampiyonluğunu ilan etti!

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Raed'i 3-1 yenen Al Ittihad, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda Al Raed'e konuk olan Al Ittihad, Steven Bergwijn'ın 21, Danilo Pereira'nın 40 ve Abdulrahman Al Obud'un 47. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Al Raed'in golünü ise 9. dakikada Oumar Gonzalez kaydetti.

Bu sonuçla 32 haftada 77 puana ulaşan lider Al Ittihad, en yakın rakibi Al Hilal ile arasındaki farkı 9'a çıkardı. Bir maçı eksik Al Hilal'e karşı ikili averajda üstünlüğü bulunan Al Ittihad, şampiyonluğu garantiledi.

Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı ve kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, Moussa Diaby gibi futbolcuları bulunduran Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'deki 10. şampiyonluğunu yaşadı.

F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!
Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca!
DİĞER
TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! “Kıran kırana bir maç olacak ama…”
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye'de! Rus heyet Dolmabahçe'de Bakan Fidan ile görüştü ilk açıklama geldi! Heyetler yarın İstanbul'da toplanacak
Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor
Uslu'dan flaş G.Saray itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! 23:22
1. Lig'de ikinci tur maç programı açıklandı 1. Lig'de ikinci tur maç programı açıklandı 23:17
Beşiktaş'tan Romulo açıklaması! Beşiktaş'tan Romulo açıklaması! 23:15
G.Saray ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi G.Saray ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi 23:09
Bolu Süper Lig aşkına! İstanbulspor'u elediler Bolu Süper Lig aşkına! İstanbulspor'u elediler 22:00
Fırtına'nın Sipay Bodrum FK mesaisi başladı! Fırtına'nın Sipay Bodrum FK mesaisi başladı! 20:38
Daha Eski
Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj! Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj! 18:46
Bandırmaspor evinde turladı! Bandırmaspor evinde turladı! 18:27
Al Raed-Al Ittihad maçı ne zaman? Al Raed-Al Ittihad maçı ne zaman? 16:42
Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! 16:37
Lacazette Lyon’a veda ediyor Lacazette Lyon’a veda ediyor 16:17
Bilal Erdoğan’dan 'F.Bahçe Başkanlığı' açıklaması Bilal Erdoğan’dan 'F.Bahçe Başkanlığı' açıklaması 15:45