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Haberler Futbol Sunderland-Coventry MAÇI CANLI İZLE | Sunderland-Coventry maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sunderland-Coventry MAÇI CANLI İZLE | Sunderland-Coventry maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Sunderland ile Coventry karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmanın ilk ayağında 2-1 kazanmasını bilen Sunderland, ikinci maç öncesi bu avantajı korumayı amaçlıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, finalde Sheffield United'ın rakibi olmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmana turu geçmek için gidecek Coventry ise Frank Lampard önderliğinde final biletini almayı hedefliyor. Peki, Sunderland-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 14:54
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Sunderland-Coventry MAÇI CANLI İZLE | Sunderland-Coventry maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sunderland-Coventry maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Sunderland ile Coventry karşı karşıya gelecek. Coventry Building Society Arena'da rakibini 2-1 yenmesini bilen Sunderland, ikinci maçı evinde oynayacak. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen kırmızı-beyazlılar, finalde Sheffield United'ın rakibi olmayı hedefliyor. Frank Lampard yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Coventry ise zorlu deplasmanda kazanarak final biletini almayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada her iki takım da kazanmak isterken, kritik maçın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sunderland-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUNDERLAND-COVENTRY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Championship play-off yarı finalinde oynanacak Sunderland-Coventry maçı 13 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

SUNDERLAND-COVENTRY MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Coventry maçı EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SUNDERLAND-COVENTRY MAÇI CANLI İZLE

UNDERLAND-COVENTRY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sunderland: Patterson, Hume, Mepham, O'Nien, Cirkin, Neil, Bellingham, Roberts, Le Fee, Mayenda, Isidor

Coventry: Collins, van Ewijk, Thomas, Kitching, Dasilva, Grimes, Sheat, Rudoni, Sakamoto, Wright, Mason-Clark

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