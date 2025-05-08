Fiorentina 2-2 Real Betis | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Konferans Ligi yarı final eşleşmesi rövanş maçında Fiorentina, Real Betis'i ağırladı. Eşleşmenin ilk maçından 2-1 galip ayrılan Real Betis, 2-2 sonuçlanan rövanş maçının ardından adını finale yazdırdı.

30. dakikada Antony ile konuk ekip 1-0 öne geçti.

dakika 34 ve 42'de Robin Gosens ile öne geçen Fiorentina, ilk yarıyı 2-1 öne kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve uzatmalara gidildi.

97. dakikada Ez Abde'nin golü ile skor 2-2 oldu ve Real Betis, toplamda 4-3'lük skorla finale yükseldi.

İspanyol temsilcisi, finalde Chelsea ile karşılaşacak.

Final, 28 Mayıs 2025 tarihinde Polonya'nın Wroclaw şehrindeki Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.