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Haberler Futbol Al Qadsiah-Al Kholood maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Qadsiah-Al Kholood maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al Qadsiah ile Al Kholood karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Qadsiah-Al Kholood maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 18:11
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Al Qadsiah-Al Kholood maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Qadsiah-Al Kholood maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Qadsiah ile Al Kholood karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Qadsiah-Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL QADSIAH-AL KHOLOOD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Qadsiah-Al Kholood maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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