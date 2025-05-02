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Haberler Futbol Al Ettifaq-Al Khaleej maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq-Al Khaleej maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al Ettifaq ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Ettifaq-Al Khaleej maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 15:19
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Al Ettifaq-Al Khaleej maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq-Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ettifaq ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ettifaq-Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ETTIFAQ-AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ettifaq-Al Khaleej maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 18.50'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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