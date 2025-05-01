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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ronaldo'nun şaşırtan hareketleri! Maç sonunda gündem oldu...

Ronaldo'nun şaşırtan hareketleri! Maç sonunda gündem oldu...

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye 3-2 mağlup oldu. ve AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Portekizli oyuncunun maçın ardından sahanın ortasında yaptığı hareketler ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 10:15 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 10:18
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Ronaldo'nun şaşırtan hareketleri! Maç sonunda gündem oldu...

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki Frontale'yi konuk etti.

Karşılaşmayı 3-2 kaybederek AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Al Nassr'da maçın bitimiyle birlikte Ronaldo'nun hareketleri büyük dikkat çekti.

Sahanın ortasında kendi kendine konuşan Cristiano Ronaldo, ilginç hareketlerde bulundu.

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