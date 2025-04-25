Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı CANLI İZLE

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Trabzonspor U19 Avusturya ekibi Salzburg U19 ile karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavililer, rakibini elemesi durumunda finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Salzburg U19: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara.

Trabzonspor U19: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer.

SALZBURG U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ...

TRABZONSPOR NASIL GELDİ?

Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

SALZBURG U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı 25 Nisan Cuma günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.