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Haberler Futbol Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı CANLI İZLE

Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı CANLI İZLE

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 Avusturya ekibi Salzburg U19 ile karşı karşıya geliyor. Inter'i mağlup ederek turnuvada yarı finale yükselen temsilcimiz, rakibini elemesi halinde AZ Alkmaar - Barcelona maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Salzburg U19 - Trabzonspor U19 mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 14:50
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Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı CANLI İZLE

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Trabzonspor U19 Avusturya ekibi Salzburg U19 ile karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavililer, rakibini elemesi durumunda finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Salzburg U19: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara.

Trabzonspor U19: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer.

SALZBURG U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ...

TRABZONSPOR NASIL GELDİ?

Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

SALZBURG U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı 25 Nisan Cuma günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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