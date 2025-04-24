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Haberler Futbol Al Orubah - Al Fayha maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Orubah - Al Fayha maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Al Orubah ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Orubah - Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 11:34
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Al Orubah - Al Fayha maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Orubah - Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Orubah ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Orubah - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ORUBAH - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Orubah - Al Fayha maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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