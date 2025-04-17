Al Fateh - Al Ittihad-Jeddah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Fateh - Al Ittihad-Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Fateh ile Al Ittihad-Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fateh - Al Ittihad-Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FATEH - AL ITTİHAD-JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fateh - Al Ittihad-Jeddah maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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