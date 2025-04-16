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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Alman devinin gündeminde! İtalyan basınından flaş iddia

TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Alman devinin gündeminde! İtalyan basınından flaş iddia

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Son olarak, İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 13:45
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TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Alman devinin gündeminde! İtalyan basınından flaş iddia

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen hem A Milli Takım'da hem de Juventus'ta sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kenan Yıldız, Avrupa'da yükselen Türk yeteneklerinin başında geliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Alman devinin gündeminde! İtalyan basınından flaş iddia

Kenan'ın Juventus'taki çıkışı, Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekerken, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'in de genç oyuncuyla yeniden ilgilenmeye başladığı ifade ediliyor. Alman kulübünün, Kenan'ı 2025 yaz transfer dönemi için transfer listesine aldığı ve gelişimini yakından takip ettiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Alman devinin gündeminde! İtalyan basınından flaş iddia

Diğer yandan İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'ta yer alan bir haberde, "Kenan Yıldız Juventus'ta kalmak istiyor, kulüp ise ona geleceğini inşa ediyor" ifadesi dikkat çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Alman devinin gündeminde! İtalyan basınından flaş iddia

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması, hem kulübün ekonomik geleceği hem de Kenan'ın takımda kalması açısından hayati önem taşıyor. Teknik direktör Igor Tudor'un da Kenan'ı takımın kilit ismi olarak gördüğü ve onun etrafında bir oyun planı inşa ettiği bildiriliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Alman devinin gündeminde! İtalyan basınından flaş iddia

Kenan Yıldız'ın geleceği, hem Juventus'un sezonu nasıl tamamlayacağına hem de Avrupa devlerinin tekliflerine bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.

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