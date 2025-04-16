TRANSFER HABERLERİ | Kenan Yıldız Alman devinin gündeminde! İtalyan basınından flaş iddia
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Son olarak, İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması, hem kulübün ekonomik geleceği hem de Kenan'ın takımda kalması açısından hayati önem taşıyor. Teknik direktör Igor Tudor'un da Kenan'ı takımın kilit ismi olarak gördüğü ve onun etrafında bir oyun planı inşa ettiği bildiriliyor.
Kenan Yıldız'ın geleceği, hem Juventus'un sezonu nasıl tamamlayacağına hem de Avrupa devlerinin tekliflerine bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.
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