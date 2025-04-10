Al Ittihad-Jeddah - Al Orubah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad-Jeddah - Al Orubah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad-Jeddah ile Al Orubah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad-Jeddah - Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD-JEDDAH - AL ORUBAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ittihad-Jeddah - Al Orubah maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak

AL ITTIHAD-JEDDAH - AL ORUBAH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad: Al-Shanqity; Shanqeeti, Al-Mousa, Pereira, Kadesh; Kante, Fabinho; Diaby, Aouar, Hernandez; Benzema

Al Orubah: Coucke; Al-Maqati, Kandouss, Al-Shuwaish, Abu Taha; Gudmundsson, Muhar; Al-Shammeri; Young, Al-Torais; Al Somah