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Haberler Futbol Atletico Madrid-Barcelona yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

Atletico Madrid-Barcelona yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. 4-4 biten ilk maçın ardından rövanş maçına hazırlanan takımlar, final biletini almak için sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen ve ligde 3. sıraya kadar gerileyen Diego Simeone'nin öğrencileri kupada yoluna ilerlemek istiyor. Hans Flick yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Katalan ekibi ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Atletico Madrid-Barcelona yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 17:25
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Atletico Madrid-Barcelona yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

Atletico Madrid-Barcelona maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Estadio Olímpico Lluís Companys Stadyumu'nda oynanan maçta 4-4 berabere kalan takımlar, final biletini kapmak için rövanş maçında sahayaya çıkacak. Diego Simeone yönetiminde kupayı almayı hedefleyen ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanarak finale çıkmayı hedefliyor. Hans Flick yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Barcelona ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Kupa finaline çıkmak isteyen iki büyük takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Atletico Madrid-Barcelona yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında oynanacak Atletico Madrid-Barcelona maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

ATLETICO MADRID-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid-Barcelona maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Azpilicueta, Barrios, Gallagher, De Paul, Simeone, Griezmann, Sorloth

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, Pedri, de Jong, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski

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