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Haberler Futbol Trabzonspor U19-Inter U19 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

Trabzonspor U19-Inter U19 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalleri kapsamında Trabzonspor ile Inter kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor U19-Inter U19 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 10:19
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Trabzonspor U19-Inter U19 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Gençlik Ligi

Trabzonspor-Inter maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Inter ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Papara Park'ta oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor U19-Inter U19 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor U19-Inter U19 maçı 1 Nisan Salı günü saat 18.00'de TRT Spor ve UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - INTER MAÇI CANLI İZLE

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