Norveç Ligi'nde şaşırtan olay! 'Maçın en iyi oyuncusu'na 4 koli yumurta verildi

Bryne FK, Norveç Ligi Eliteserien'in ilk haftasında sahasında Bodo/Glimt'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından yaşanan bir olay ise karşılaşmanın önüne geçti.

Bryne FK'nin kalecisi Jan de Boer, takımı 1-0 mağlup olmasına rağmen gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçildi. Hollandalı kaleciye ödül olarak 4 koli yumurta verildi. Bryne FK bu anı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Jan de Boer, Bodo Glimt karşısında sahada en iyisi seçildi ve bu maçta sponsorumuzdan gelen 4 koli yumurtayla ödüllendirildi." notunu düştü.

Kulübün bu paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.