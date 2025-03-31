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Haberler Futbol Norveç Ligi'nde şaşırtan olay! 'Maçın en iyi oyuncusu'na 4 koli yumurta verildi

Norveç Ligi'nde şaşırtan olay! 'Maçın en iyi oyuncusu'na 4 koli yumurta verildi

Norveç Ligi Eliteserien'in ilk haftasında Bryne FK sahasında Bodo/Glimt'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından 'Maçın en iyi oyuncusu' seçilen ev sahibi ekibin kalecisine ödül olarak 4 koli yumurta verildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 16:27
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Norveç Ligi'nde şaşırtan olay! 'Maçın en iyi oyuncusu'na 4 koli yumurta verildi

Bryne FK, Norveç Ligi Eliteserien'in ilk haftasında sahasında Bodo/Glimt'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından yaşanan bir olay ise karşılaşmanın önüne geçti.

Bryne FK'nin kalecisi Jan de Boer, takımı 1-0 mağlup olmasına rağmen gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçildi. Hollandalı kaleciye ödül olarak 4 koli yumurta verildi. Bryne FK bu anı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Jan de Boer, Bodo Glimt karşısında sahada en iyisi seçildi ve bu maçta sponsorumuzdan gelen 4 koli yumurtayla ödüllendirildi." notunu düştü.

Kulübün bu paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

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