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Haberler Futbol İngiltere - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

İngiltere - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. İngiltere ile Letonya kozlarını paylaşacak. Wembley Arena Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İngiltere - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 10:05
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İngiltere - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

İngiltere - Letonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere ile Letonya karşı karşıya gelecek. Wembley Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İngiltere - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere - Letonya maçı 24 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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