İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İrlanda - Bulgaristan çeyrek final maçında mücadele edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Bulgaristan maçı 23 Mart Pazar günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak?

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