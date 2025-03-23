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Haberler Futbol İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İrlanda - Bulgaristan çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 12:16
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İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉İrlanda - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İrlanda - Bulgaristan çeyrek final maçında mücadele edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Bulgaristan maçı 23 Mart Pazar günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak?

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