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Haberler Futbol Uluslar Ligi’nde heyecan başlıyor

Uluslar Ligi’nde heyecan başlıyor

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları bugün oynanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Uluslar Ligi’nde heyecan başlıyor

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları bugün oynanacak. A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren 8 takım bugün kozlarını paylaşacak. Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak. Rövanş karşılaşmalarının ardından tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

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