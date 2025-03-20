Uluslar Ligi’nde heyecan başlıyor

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları bugün oynanacak. A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren 8 takım bugün kozlarını paylaşacak. Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak. Rövanş karşılaşmalarının ardından tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.