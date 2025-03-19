  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Wolfsburg - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Wolfsburg - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Wolfsburg ile Barcelona çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 09:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wolfsburg - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Wolfsburg - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Barcelona 19 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: İngilizler listenin ilk sırasına yazdı! Osimhen için transfer açıklaması!
CANLI TAKİP | İBB’ye yolsuzluk soruşturması! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Savcılık gerekçesini açıkladı
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! 09:13
En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak En-Nesyri'ye 2 dev talip birden! Yer yerinden oynayacak 09:08
Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri! Morata'dan flaş derbi ve Mourinho sözleri! 08:46
Bugünkü maçlar 19 Mart Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 19 Mart Çarşamba 2025 08:12
Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! 00:04
Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! 00:04
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! 23:50
G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 23:51
A Milli Takımımızdan 18 Mart mesajı! A Milli Takımımızdan 18 Mart mesajı! 23:51
Yapay zeka şampiyonu belirledi! Yapay zeka şampiyonu belirledi! 23:51
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 23:51
TOGG Milli Takımlar ana sponsoru oldu! TOGG Milli Takımlar ana sponsoru oldu! 23:51