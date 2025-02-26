Brest - Dunkerque maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası çeyrek final

Brest - Dunkerque maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Fransa Kupası çeyrek final maçında Brest ile Dunkerque karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Brest - Dunkerque maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BREST - DUNKERQUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fransa Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Brest - Dunkerque maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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