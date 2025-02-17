Kalp rahatsızlığı yaşadıktan 8 ay sonra futbola golle döndü!

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lille, Stade Rennes ile deplasmanda karşılaştı. Konuk ekip, karşılaşmayı 2-0 kazanırken aynı zamanda mücadele, içerisinde özel de bir hikaye barındırıyordu. Haziran 2024 tarihinde kalp rahatsızlığı yaşayan ve 8 ay aradan sonra yeşil sahalara dönen Nabil Bentaleb, Lille adına karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna girdi ve girdikten 4 dakika sonra takımı adına farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

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