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Haberler Futbol Kalp rahatsızlığı yaşadıktan 8 ay sonra futbola golle döndü!

Kalp rahatsızlığı yaşadıktan 8 ay sonra futbola golle döndü!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Nabil Bentaleb, Haziran 2024 tarihinde kalp rahatsızlığı yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre hastanede gözlem altında tutularak tedavi edilen Cezayirli futbolcu, 8 ay sonra sahalara döndü ve çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 15:01
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Kalp rahatsızlığı yaşadıktan 8 ay sonra futbola golle döndü!

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lille, Stade Rennes ile deplasmanda karşılaştı. Konuk ekip, karşılaşmayı 2-0 kazanırken aynı zamanda mücadele, içerisinde özel de bir hikaye barındırıyordu. Haziran 2024 tarihinde kalp rahatsızlığı yaşayan ve 8 ay aradan sonra yeşil sahalara dönen Nabil Bentaleb, Lille adına karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna girdi ve girdikten 4 dakika sonra takımı adına farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

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