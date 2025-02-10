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Haberler Futbol Przemyslaw Frankowski KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Przemyslaw Frankowski istatistikleri...

Przemyslaw Frankowski KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Przemyslaw Frankowski istatistikleri...

Przemyslaw Frankowski, tekniği, dinamizmi ve oyun aklıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Süre aldığı maçlarda etkili oyunu ile futbolseverlerin beğenisini kazanan başarılı futbolcu, birden fazla bölgede forma giyebiliyor. Önemli takımlarda top koşturan deneyimli futbolcu hakkında arama motorlarına soru sorulmaya devam ediliyor. Peki, Przemyslaw Frankowski kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Przemyslaw Frankowski istatistikleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 11:10
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Przemyslaw Frankowski KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Przemyslaw Frankowski istatistikleri...

Oyun aklı, dinamizmi ve tekniğiyle birden fazla bölgede forma giyebilen Przemyslaw Frankowski, futbolseverlerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Başarılı kariyeri ile önemli takımlarda top koşturan deneyimli futbolcu, arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Przemyslaw Frankowski kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Przemyslaw Frankowski istatistikleri...

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI KİMDİR?

Przemyslaw Frankowski 12 Nisan 1995 yılında Polonya'nın Gdańsk bölgesinde dünyaya geldi. 2012-2013 sezonunda profesyonel futbol kariyerine adım atan 29 yaşındaki futbolcu, birçok bölgede görev aldı.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI POZİSYONU NE?

Polonya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Przemyslaw Frankowski orta sahanın sağ tarafında oynuyor. Ayrıca, orta sahanın sol tarafında da forma giyebilen deneyimli futbolcu, sağ bek olarak da tercih ediliyor.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

12 Nisan 1995 yılında dünyaya gelen Przemyslaw Frankowski, futbol kariyerine Polonya'nın Lechia Gdansk takımda başladı. Ardından Jagiellonia Bialystok'a transfer olan deneyimli futbolcu, ardından MLS'e Chicago Fire FC'ye geçti. Amerika deneyiminin ardından Lens'e gelen 29 yaşındaki futbolcu, 4 sezon boyunca Ligue 1'de süre aldı.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde 366 maça çıkan Przemyslaw Frankowski, bu maçlarda 54 gol kaydederken, 37 kez de asist yaptı. Polonya Milli Takımı'nda ise toplam 47 maça çıkan Przemyslaw Frankowski 3 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI DEĞERİ

Transfermartk verilerine göre, Polonya Milli Takım futbolcusu Przemyslaw Frankowski değeri 8 milyon euro.

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