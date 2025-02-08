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Ortakcı açıklaması
Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, Teknik Direktör Ergun Ortakcı ile yollarını ayırmaları hakkında bir açıklama yaptı. İletişim sorunları, teknik kadro, futbolcu grubu ve yönetim kurulu ile olan bağlarının zayıflaması ve sorunların çözümsüz bırakılması, bu kararı almalarında etkili olduğunu söyleyen Başkan Entok, "Ergun Ortakcı hocamıza her şey icin teşekkür ederiz" dedi.
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