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Haberler Futbol Manchester United - Leicester City CANLI İZLE | Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United - Leicester City CANLI İZLE | Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere FA Cup 4. tur maçında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. 3. tur karşılaşmalarında, Altay Bayındır'ın devleştiği Arsenal maçında rakibini penaltılarla mağlup eden Ruben Amorim'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında da aynı başarıyı göstermek istiyor. A Milli futbolcunun Leicester City karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. FA CUP 3. tur maçında Queens Park Rangers'ı 6-2 mağlup eden deplasman takımı ise, zorlu Manchester deplasmanında turu alan taraf olmak istiyor. Peki, Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 17:20 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 17:40
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Manchester United - Leicester City CANLI İZLE | Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere FA CUP 4. tur maçında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. 3. tur karşılaşmalarında Arsenal'ı penaltılarla turnuva dışına iten Kırmızı Şeytanlar, güçlü rakibi karşısında da aynı başarıyı göstermek istiyor. Arsenal mücadelesinde iki penaltı kurtararak devleşen Altay Bayındır'ın Leicester City maçında ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Ruud van Nistelrooy ile Quuens Park Rangers'ı 6-2 mağlup eden deplasman takımı ise zorlu deplasmanda tur biletini kapan takım olmayı hedefliyor. İki Premier Lig şampiyonunun oynayacağı kupa maçında Michael Salisbury düdük çalacak. Peki, Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere FA CUP 4. turunda oynanacak Manchester United - Leicester City maçı 7 Şubat Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER UNITED - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

7 Şubat Cuma günü saat 23.00'te Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Leicester City maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - LEICESTER CITY MAÇI CANLI İZLE

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?

FA CUP 3. turda oynanan Arsenal karşılaşmasında iki penaltı atışını ve kritik pozisyonları kurtaran Altay Bayındır, Manchester United'ın tur biletini almasını sağlamıştı. Leicester City ile oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Kırmızı Şeytanlar'da A Milli kalecinin tekrar ilk 11'de forma giyeceği tahmin ediliyor.

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