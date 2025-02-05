İskenderunspor - Trabzonspor ZTK MAÇI CANLI İZLE | İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İskenderunspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İskenderunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İlk hafta maçında Alanyaspor'u 3-0 yenen ve üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlayan Fırtına, Hatay deplasmanında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Trabzonspor'da yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İlk hafta Ankaragücü deplasmanında 1-1 berabere kalan Nesine 2. Lig takımı İskenderunspor ise bir sürprize daha imza atmak istiyor. Ev sahibi takım, taraftarı önünde puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Peki, İskenderunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçı öncesi son notlar...

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanacak İskenderunspor - Trabzonspor maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak.

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

5 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanacak İskenderunspor - Hatayspor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR'DA HEDEF KUPA

Ziraat Türkiye Kupası'nın son finalisti olan Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda da aynı başarıyı göstermek istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı oynanan maçta son saniye golüyle 3-2 kaybeden Fırtına, bu kez kupayı almayı hedefliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son haftalarda etkili performans gösteren bordo-mavililer, İskenderunspor karşısında herhangi bir hata yapmadan yoluna kayıpsız bir şekilde ilerlemek istiyor. A Grubu'nda birinci sırada yer alan Trabzonspor, Hatay temsilcisi ile oynayacağı müsabakanın ardından Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

9 DEFA KUPAYI KAZANDILAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 defa final oynama başarısı gösteren Trabzonspor, bu maçlardan 9'unu kazanma başarısı gösterdi. İlk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanan bordo-mavililer, 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa Gençlerbirliği'ni, 1'er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demir, Fenerbahçe ve Alanya'yı finalde yendi.

ÖNEMLİ İSİMLER HATAY'DA YOK

Nesine 2. Lig takımı İskenderunspor'a konuk olacak Trabzonspor'da önemli isimler Hatay'a götürülmedi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kupada üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlayan bordo-mavililer, 5 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçta önemli değişikliklere imza atacak. Kaptan Uğurcan Çakır, Vişça, Nwakaeme, Savic ve Poyraz İskenderun'a götürülmezken, sakatlıkları bulunan Serdar, Okay, Draguş ve Arif de kadroda yer almadı.

YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a katılan ve futbolseverlerin performanslarını merak ettiği Sikan ve Zubkov'un İskenderunspor karşısında oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda, Sikan ve Zubkov'un kupa maçında hücum hattında birlikte oynaması bekleniyor. Sikan, ligde Kayserispor karşısında ilk 11'de görev yapmıştı. Zubkov ilk kez bordo- mavili formayı giyecek.

KUPANIN SÜRPRİZ TAKIMI

Ziraat Türkiye Kupası eleme turunda Hatayspor'u organizasyon dışına iten İskenderunspor, gruplara kalma başarısı gösterdi. A Grubu ilk maçında Ankaragücü deplasmanına konuk olan Hatay temsilcisi, burada gösterdiği performansla da tüm futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Zorlu deplasmanda 1-1 berabere kalan İskenderunspor, evinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor.

TRABZONSPOR - İSKENDERUNSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

İskenderunspor: Onur Can, Ahmet, Turan, Ulaş, Kadir, Erbay, Kerem, Mehmet, Serdarcan, Khalil, Muhammet

Trabzonspor: Taha, Serkan, Hüseyin, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Zubkov, Cham, Cihan, Sikan

TRABZONSPOR 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, ardından oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetmedi. Üst üste 3 galibiyet almayı başaran bordo-mavililer, ligin 22. haftasında oynadığı Kayserispor deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı. Fırtına bu maçlarda 12 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise hiç gol görmedi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İskenderunspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serdar Soydan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yusuf Adnan Kendirciler üstlenecek.