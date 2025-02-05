Bodrum FK - Antalyaspor ZTK MAÇI CANLI | Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İlk maçında Kırklarelispor ile 4-4 berabere kalan Ege temsilcisi, ligde de alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Güçlü rakibi karşısında çıkış arayan ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanarak mücadeleyi kazanmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak olan Antalyaspor ise puanını 6'ya çıkartmayı hedefliyor. Birinci hafta maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Akdeniz takımı, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor. Peki, Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİPAY BODRUM FK - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak.

SİPAY BODRUM FK - ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

5 Şubat Çarşamba günü saat 15.30'da Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODRUM FK - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanan Bodrum FK ile Antalyaspor 3. defa rakip olacak. Önceki karşılaşmalarda Akdeniz temsilcisinin üstünlüğü dikkat çekerken, oynanılan 2 karşılamayı da kazanmayı başardı. 2022 yılında hazırlık maçında 2-0 kazanan Antalyaspor, bu sezonun ilk devresinde evinde oynadığı maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Kadir Beyaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Pınar üstlenecek.