Casa Pia - Benfica maçını canlı takip etmek için tıkla
Portekiz Ligi'nin 19. haftasında Casa Pia ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ön plana çıktığı deplasman takımında Teknik Direktör Bruno Lage önderliğinde Portekiz Ligi Kupası'nın kazanılması gündem oldu. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Benfica 2. sıraya yer alıyor. A Milli futbolcuların kritik maçta nasıl performans gösterecekleri merak ediliyor. Peki, Casa Pia - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? detaylar haberimizde...
CASA PIA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz Ligi'nin en önemli karşılaşmalarından olan Casa Pia - Benfica maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
CASA PIA - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
Casa Pia - Benfica maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.