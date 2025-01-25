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Haberler Futbol Casa Pia - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Casa Pia - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liga Portugal'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Casa Pia ile Benfica kozlarını paylaşacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı deplasman takımın nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamdı. Bruno Lage yönetiminde Portekiz Ligi Kupası'nı kazanan Benfica, zorlu rakibi karşısında liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Benfica çıkış arıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Casa Pia - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 16:00
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Casa Pia - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Casa Pia - Benfica maçını canlı takip etmek için tıkla

Portekiz Ligi'nin 19. haftasında Casa Pia ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ön plana çıktığı deplasman takımında Teknik Direktör Bruno Lage önderliğinde Portekiz Ligi Kupası'nın kazanılması gündem oldu. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Benfica 2. sıraya yer alıyor. A Milli futbolcuların kritik maçta nasıl performans gösterecekleri merak ediliyor. Peki, Casa Pia - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? detaylar haberimizde...

CASA PIA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Ligi'nin en önemli karşılaşmalarından olan Casa Pia - Benfica maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

CASA PIA - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Casa Pia - Benfica maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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