İran sürprizi

Teknik Direktör İsmail Kartal, İran'ın Persepolis takımıyla görüşmeler yapıyor. Persepolis'in Kartal'a yıllık 2.5 milyon dolar teklif ettiği bildirildi. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran başarılı teknik adam, sezon başında yaşadığı ayrılıktan sonra hiçbir kulüpte görev almadı. 63 yaşındaki çalıştırıcının Persepolis'le görüşmeler yaptığı ve görüşmelerin son aşamaya geldiği aktarıldı. Kısa sürede durumun netleşeceği kaydedildi.

DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI

İsmail Kartal'ın kendi teknik ekibiyle İran kulübünde çalışmak istediği ve bu şartını da net bir şekilde dile getirdiği vurgulandı. Deneyimli hocanın henüz karar aşamasında olduğu belirtildi. Şu anda oynanmaya devam eden İran Profesyonel Ligi'nde 29 puanla üçüncü sırada yer alan Persepolis'te son olarak İspanyol teknik adam Juan Carlos Garrido görev yapıyordu. İran ekibinde 2011-2012 sezonunda Mustafa Denizli de teknik direktör olarak çalışmıştı.

TARİHİ BAŞARILAR ELDE ETMİŞTİ

İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi 3 farklı dönemde çalıştırdı. Kartal, oyuncu olarak tarihe geçtiği sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör olarak da önemli işlere imza attı. Geçtiğimiz sezon 99 puanla kulüp tarihinin en fazla puan toplayan teknik adamı olan Kartal, deplasmanda kaybetmezken, derbilerde ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

BÜYÜK İLGİ TOPLADI

İran'da Persepolis takımının İsmail Kartal'a teklif götürmesi büyük ilgi topladı. İran basınında yer alan haberlerde, tecrübeli teknik direktörün geçen sezon Fenerbahçe'deki başarılı dönemi ön plana çıkarıldı. Persepolis taraftarlarının da İsmail Kartal'a sıcak baktığı ve takımın başında görmek istedikleri vurgulandı.