Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı öncesi Pierre Sage'den Jose Mourinho göndermesi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve yakalayacakları şansları iyi değerlendireceklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin teknik direktörü Sage, Türkiye'de sıcak şekilde karşılandıklarını belirterek, misafirperverlik için teşekkür etti.

Yarın oynanacak müsabakada çıkabilecek tüm olasılıklar üzerine çalıştıklarını kaydeden Sage, "Ciddi bir yoğunluk ve zorluk var. Mücadeleye açığız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp yarın bu şansı iyi değerlendireceğiz. Gayet özgüvenliyiz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen zorlu bir maç beklediğini belirten Sage, her iki ekibin de iyi bir mücadele ortaya koyacağının altını çizdi.

Sarı-lacivertli ekibin son dönemde taktik değişiklikler yaptığını dile getiren Pierre Sage, "Biz de bu anlamda kendi düşüncemizi sahaya yansıtacağız." diye konuştu.

Fransa Kupası'nda 5. Lig ekiplerinden Bourgoin'a elenmeleri hatırlatılan Sage, "Benim ilk kırılmam değil. Daha önce bunu çok kez yaşadım, alışkınım bu durumlara. Bunu bir kez daha yaşamıştım, amatör takım karşısında da aynı durum oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en sıcak atmosferlerinden birisine sahip olduğunu vurgulayan ve bununla mücadelenin önemine değinen Sage, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için de "Kendisine hayranım, metodunu ve yönetimini çok seviyorum. Kendisini analiz ettim." ifadelerini kullandı.