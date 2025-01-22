Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Beşiktaş - Athletic Bilbao (TRT 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Shakhtar Donetsk - Brest (TRT Spor)

20:45 RB Leipzig - Sporting CP (TRT 1)

23:00 Real Madrid - Salzburg (TRT 1)

23:00 Milan - Girona (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Feyenoord - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Arsenal - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Sparta Prag - Inter (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Celtic - Young Boys (TRT Tabii Spor 5)

23:00 PSG - Manchester City (TRT Tabii Spor)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:00 Al Orubah - Al-Qadsiah

17:55 Al Fateh - Damac FC

20:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Shabab Riyadh (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...