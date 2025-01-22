  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba futbol maçları listesi

Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 22 Ocak Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Beşiktaş - Athletic Bilbao (TRT 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Shakhtar Donetsk - Brest (TRT Spor)

20:45 RB Leipzig - Sporting CP (TRT 1)

23:00 Real Madrid - Salzburg (TRT 1)

23:00 Milan - Girona (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Feyenoord - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Arsenal - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Sparta Prag - Inter (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Celtic - Young Boys (TRT Tabii Spor 5)

23:00 PSG - Manchester City (TRT Tabii Spor)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:00 Al Orubah - Al-Qadsiah

17:55 Al Fateh - Damac FC

20:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Shabab Riyadh (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Usta yazardan maçın ardından sert eleştiri!
"Davranışını doğru bulmadım"
DİĞER
Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?
Kartalkaya'da otel faciası! Korkunç iddia: Personel kaçtı
F.Bahçe Pavlovic için gemileri yaktı!
Mikautadze yoksa Asensio var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da radikal karar! O isimle yollar ayrılıyor G.Saray'da radikal karar! O isimle yollar ayrılıyor 09:07
"Davranışını doğru bulmadım" "Davranışını doğru bulmadım" 08:41
Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Çarşamba 08:23
Carlos F.Bahçe için İstanbul'da! Carlos F.Bahçe için İstanbul'da! 01:12
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 01:12
Buruk: Skor sizi aldatabilir Buruk: Skor sizi aldatabilir 01:12
Daha Eski
Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... 01:12
F.Bahçe'nin soluna Senegalli genç yıldız! F.Bahçe'nin soluna Senegalli genç yıldız! 01:12
Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı! Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı! 01:12
Aslan'a evinde şok! Aslan'a evinde şok! 01:12
G.Saray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu G.Saray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu 01:12
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 01:12