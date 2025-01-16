Al Hilal - Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal - Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Riyad temsilcisi, bu sezon oynadığı 14 hafta sonunda da lider konumunda yer alıyor. Ligin son sırasında yer alan rakibine karşı taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Al Hilal, karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal - Al Fateh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN?

Al Hilal - Al Fateh maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 18.05'te oynanacak.

AL HILAL - AL FATEH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal - Al Fateh maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.