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Haberler Futbol Al Shabab Riyadh 2-1 Al Riyadh (MAÇ SONUCU - ÖZET) İşte Fatih Terim'in son dakika golüne tepkisi!

Al Shabab Riyadh 2-1 Al Riyadh (MAÇ SONUCU - ÖZET) İşte Fatih Terim'in son dakika golüne tepkisi!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 15. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab Riyadh konuk ettiği Al Riyadh'ı 2-1 mağlup etti. Terim'in son dakikadaki gole verdiği tepki gündem oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 20:37 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 20:43
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Al Shabab Riyadh 2-1 Al Riyadh (MAÇ SONUCU - ÖZET) İşte Fatih Terim'in son dakika golüne tepkisi!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al Shabab, Cidde kentindeki Al Shabab Stadyumu'nda Al Riyadh'ı konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Al Riyadh, 56. dakikada Yahya Al Shehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 72. dakikada Daniel Podence'yle karşılık veren Al Shabab'a, galibiyet golünü 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah kaydetti.

Rakibini 2-1 yenen Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.

Ligde 4 maç sonra galip gelen Al Shabab, puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıradaki yerini korudu.

TERİM'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Abderazak Hamdallah'ın 90+7. dakikada attığı golden sonra Fatih Terim'in verdiği tepki gündem oldu.

İŞTE O ANLAR

&mdash; تغطيات دوري سعودي (@DwryS41743) January 15, 2025

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