Al Shabab Riyadh 2-1 Al Riyadh (MAÇ SONUCU - ÖZET) İşte Fatih Terim'in son dakika golüne tepkisi!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al Shabab, Cidde kentindeki Al Shabab Stadyumu'nda Al Riyadh'ı konuk etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Al Riyadh, 56. dakikada Yahya Al Shehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 72. dakikada Daniel Podence'yle karşılık veren Al Shabab'a, galibiyet golünü 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah kaydetti.
Rakibini 2-1 yenen Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.
Ligde 4 maç sonra galip gelen Al Shabab, puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıradaki yerini korudu.
TERİM'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU
Abderazak Hamdallah'ın 90+7. dakikada attığı golden sonra Fatih Terim'in verdiği tepki gündem oldu.
İŞTE O ANLAR
اعادة هدف الشباب الثاني كامل
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— تغطيات دوري سعودي (@DwryS41743) January 15, 2025