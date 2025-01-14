Farense - Benfica CANLI İZLE | Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Lig Kupası

Farense - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Lig Kupası final maçında Farense ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Victor Gyökeres gibi isimlerin forma giyeceği maçta kimin kazanacağı merakla bekleniyor. Peki, Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Farense - Benfica maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

FARENSE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Lig Kupası son 16 turunda oynanacak Farense - Benfica maçı 14 Ocak Salı günü saat 23.15'te başlayacak.

FARENSE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Kupası son 16 turunda Farense - Benfica maçının yayın kuruluşu henüz belli olmadı.

FARENSE - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Farense: Velho; Africo, Falcao, Jorge; Pastor, Neto, Menino, Victor; Merghem, Tomane,Matias

Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu, Luis; Di Maria, Vangelis, Schjelderup