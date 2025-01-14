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Haberler Futbol Farense - Benfica CANLI İZLE | Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Lig Kupası

Farense - Benfica CANLI İZLE | Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Lig Kupası

Portekiz Lig Kupası son 16 turunda Farense ile Benfica karşı karşıya gelecek. İki büyük takımın mücadele edeceği final maçında gözler; Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Viktor Gyökeres gibi isimlerde olacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadele hakkında arama motorlarına soru sorulmaya devam ediliyor. Peki, Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Farense - Benfica maçı şifresiz mi? İşte Portekiz Lig Kupası maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 15:50
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Farense - Benfica CANLI İZLE | Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Lig Kupası

Farense - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Lig Kupası final maçında Farense ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Victor Gyökeres gibi isimlerin forma giyeceği maçta kimin kazanacağı merakla bekleniyor. Peki, Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Farense - Benfica maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

FARENSE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Lig Kupası son 16 turunda oynanacak Farense - Benfica maçı 14 Ocak Salı günü saat 23.15'te başlayacak.

FARENSE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Kupası son 16 turunda Farense - Benfica maçının yayın kuruluşu henüz belli olmadı.

FARENSE - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Farense: Velho; Africo, Falcao, Jorge; Pastor, Neto, Menino, Victor; Merghem, Tomane,Matias

Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu, Luis; Di Maria, Vangelis, Schjelderup

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